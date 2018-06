Schleifreisen (AFP) Ein mit 47 Schülern besetzter Bus ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A 38 in Thüringen in Brand geraten. Alle Schüler sowie die vier Lehrer und der Busfahrer brachten sich in Sicherheit, wie die Autobahnpolizei in Schleifreisen mitteilte. Ein Schüler verletzte sich, als er eine Scheibe einschlug.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.