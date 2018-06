Brüssel (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat von der griechischen Regierung eine Klarstellung zu Aussagen des Verteidigungsministers gefordert, der im Schuldenstreit mit einem Weiterschicken islamistischer Flüchtlinge nach Deutschland gedroht hatte. "Wir werden heute sehr genau fragen, wie die offizielle Position Griechenlands dazu ist", sagte de Maizière beim EU-Innenministerrat am Donnerstag in Brüssel. "Wenn es so wäre, dass Migrations- und Flüchtlingsthemen vermischt würden mit der Debatte um Finanzhilfen, dann wäre das sehr ungewöhnlich und würde von uns natürlich eine sehr klare Antwort bekommen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.