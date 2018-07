Brüssel (AFP) Die europäischen Pläne für Flüchtlingsaufnahmezentren in Afrika sorgen für kontroverse Debatten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) warb am Donnerstag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen erneut für das Vorhaben, Österreich forderte einen Vorschlag für ein Pilotprojekt bis zum Sommer. Aber auch in der Bundesregierung gibt es Zweifel. Und aus Sicht von Kritikern sollen die Pläne nur verschleiern, dass Europa die Schotten dicht macht.

