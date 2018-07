Bremen (AFP) Aufgrund eines Missverständnisses beim Abgleich eines Auto-Nummernschilds haben Polizisten während des großen Anti-Terror-Einsatzes in Bremen vor zwei Wochen eine Familie mehrere Stunden lang festgehalten. Wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstag mitteilte, hatten Beamte bei einer ersten Überprüfung des in der Innenstadt abgestelltes Wagens mit französischem Kennzeichen festgestellt, dass nach dem Halter mit dem Zusatz "Staatsgefährdung" europaweit gefahndet wurde.

