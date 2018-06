Berlin (AFP) Die Weltgemeinschaft ist nach Ansicht internationaler Hilfsorganisationen für das Leiden der syrischen Zivilbevölkerung mitverantwortlich. Im vergangenen Jahr habe der UN-Sicherheitsrat zwar drei Resolutionen zum Schutz von Zivilisten in dem Bürgerkriegsland verabschiedet, erklärten die 21 Gruppen am Donnerstag. Untersuchungen zeigten jedoch, "in welchem Ausmaß Konfliktparteien, Mitglieder des Sicherheitsrats und andere UN-Mitgliedstaaten die Resolutionen ignoriert oder untergraben" hätten. Neue Satellitenbilder zeigen derweil das Ausmaß der Zerstörung nach vier Jahren Bürgerkrieg in Syrien.

