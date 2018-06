Kassel (AFP) Neben einem Produktionsbetrieb der Chemiefirma Merck in Darmstadt darf kein Gartencenter gebaut werden. Das entschied der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in einem am Donnerstag bekanntgegebenen Urteil. Bei einem Störfall bei Merck sei das Risiko dann zu groß. (Az: 4 A 654/13)

