Düsseldorf (AFP) Der Deutsche Lehrerverband hat Griechenland vor der angedrohten Pfändung deutscher Bildungsstätten gewarnt. "Mit der Schließung namhafter deutscher Kultureinrichtungen in Griechenland würde die dortige Regierung Kulturbarbarei betreiben", sagte Verbandspräsident Josef Kraus der Online-Ausgabe des "Handelsblatt" vom Donnerstag. Er reagierte damit auf die Ankündigung des griechischen Justizministers Nikos Paraskevopoulos, zur Durchsetzung von Reparationsforderungen notfalls deutsche Liegenschaften in Griechenland zu pfänden, darunter das Goethe-Institut von Athen, das Deutsche Archäologische Institut sowie die deutschen Schulen in Athen und Thessaloniki.

