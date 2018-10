Istanbul (AFP) Der Leichnam einer am Sonntag in Syrien getöteten jungen Deutschen ist in die Türkei gebracht worden und auf dem Weg zurück in die Bundesrepublik. Am Sarg der 19-Jährigen, die in Syrien an der Seite kurdischer Truppen gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) gekämpft hatte, fand am Donnerstag zunächst in der syrischen Grenzstadt Kamischli eine Trauerzeremonie statt, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Danach wurde der Sarg laut der prokurdischen Agentur Firat in die türkische Stadt Nusaybin gebracht.

