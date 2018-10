Düsseldorf (AFP) Justizminister Heiko Maas (SPD) hat Bedenken gegen Pläne für sogenannte Willkommenszentren der EU in Afrika geäußert. Ob Flüchtlinge in solchen Auffangstellen in Nordafrika alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten haben würden, die sie innerhalb der EU auch hätten, "wäre fraglich", sagte Maas der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. In der Bundesregierung wirbt Innenminister Thomas de Maiziére (CDU) für die Idee, für Flüchtlinge Auffanglager in Afrika einzurichten.

