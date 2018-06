Dresden (AFP) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat Bund und Ländern vorgeworfen, die Polizei in Deutschland im Kampf gegen den internationalen Terrorismus allein zu lassen. "Terroristen sind kreuz und quer in Europa unterwegs, um gezielt Menschen zu töten", erklärte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow nach einer dreitägigen Bundesvorstandssitzung der Gewerkschaft am Donnerstag in Dresden. "Was in Paris, Kopenhagen und beinahe auch in Bremen passiert ist, kann uns jede Stunde bevorstehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.