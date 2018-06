Magdeburg (AFP) Als Konsequenz aus dem Fall des zurückgetretenen Bürgermeisters von Tröglitz will Sachsen-Anhalt Ehrenamtliche besser schützen. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) legte am Donnerstag in Magdeburg einen entsprechenden Erlass vor, der den zuständigen Behörden im Falle von Demonstrationen als Entscheidungshilfe dienen soll. Damit solle "möglichst rechtssicher" ausgeschlossen werden, dass zum Beispiel unmittelbar vor den Wohnhäusern von Ehrenamtlichen demonstriert wird mit dem Ziel einer "Willensbeugung der Adressaten".

