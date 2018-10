Washington (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Einmischung von 47 republikanischen US-Senatoren in die Atomverhandlungen mit dem Iran kritisiert. Das Schreiben der Senatoren an die iranische Führung sei "nicht nur ein innenpolitisches amerikanisches Thema", sagte Steinmeier am Donnerstag in Washington. In Teheran wachse nun das Misstrauen, "ob es unsere Seite wirklich ernst meint mit den Verhandlungen".

