Washington (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sein US-Kollege John Kerry haben bei einem Treffen in Washington die Bedeutung einer diplomatischen Lösung für den Ukraine-Konflikt unterstrichen. Nach dem Minsker Abkommen seien "erste Schritte" zur Deeskalation gemacht worden, sagte Steinmeier am Mittwochabend (Ortszeit). Nun müsse der Druck auf die Konfliktparteien aufrecht erhalten werden. Sowohl die Ukraine als auch die prorussischen Separatisten müssten die "täglichen Verletzungen des Waffenstillstands" beenden, um in die "nächste Phase" des Abkommens einzutreten und den Boden für eine politische Lösung zu bereiten.

