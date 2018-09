Washington (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat mit seiner Kritik an dem Iran-Brief von 47 US-Senatoren den Zorn des einflussreichen republikanischen Außenpolitikers John McCain erregt. Steinmeier "hat für mich in keiner Weise Glaubwürdigkeit", sagte McCain am Donnerstag vor Journalisten im Kongress. "Der deutsche Außenminister ist der gleiche Typ, der sich mit seiner Regierung weigert, das Verhalten von (Russlands Präsident) Wladimir Putin einzuschränken, der gerade in diesem Moment Ukrainer abschlachtet."

