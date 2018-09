Straßburg (AFP) Der frühere spanische EU-Kommissar Joaquín Almunia war bekannt für markige Worte und inszenierte sich gern als Hüter des freien Wettbewerbs in Europa. Jetzt hat der Ex-Wettbewerbskommissar und mit ihm seine gesamte Behörde eine Rüge erhalten: Die EU-Ombudsfrau Emily O'Reilly wirft ihnen in einer am Donnerstag in Straßburg veröffentlichten Mitteilung ein Fehlverhalten gegenüber der französischen Großbank Crédit Agricole vor.

