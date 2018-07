Straßburg (AFP) Das Ministerkomitee des Europarats hat Moskau aufgefordert, einen verbindlichen Zeitplan für die Schadensersatzzahlung in Höhe von fast 1,9 Milliarden Euro an den zerschlagenen Erdölkonzerns Yukos vorzulegen. Russland müsse "alle notwendigen Schritte" ergreifen, um diesen Plan fristgerecht bis Mitte Juni vorzulegen, hieß es in einer Entscheidung des Ministerkomitees vom Donnerstag. Zu der Schadenersatzzahlung war Russland im vergangenen Juli vom Europäischen Gerichtshof verurteilt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.