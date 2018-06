München (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München muss in den kommenden zwei Spielen auf Mittelfeldspieler Julian Weigl verzichten. Der 19-Jährige, zu Beginn der Saison kurzzeitig Kapitän der Löwen, hat sich im Training am Donnerstag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Weigl fehlt den abstiegsbedrohten Münchnern damit voraussichtlich bei der SpVgg Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr) und eine Woche darauf im Heimspiel gegen den VfR Aalen (20. März, 18.30 Uhr/beide Sky).