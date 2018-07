Zürich (dpa) - Fußball-Weltmeister Deutschland führt weiterhin mit großem Abstand die FIFA-Weltrangliste an.

In dem am 12. März veröffentlichten März-Ranking des Weltverbandes behauptete das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit 1770 Punkten Platz eins vor Vize-Weltmeister Argentinien (1577) und Kolumbien (1499). Erstmals seit Juni 2014 schaffte Italien wieder den Sprung in die Top Ten. Die Italiener verbesserten sich um zwei Ränge auf Platz zehn. Dagegen rutscht Spanien um einen Rang ab auf Position 11. Seit 2007 gehörten die Iberer zuvor zu den zehn besten Teams im Weltfußball.

Die größten Gewinner des Monats sind jedoch Barbados (131) und Bermuda (169), die sich beide um 11 Ränge verbesserten. Insgesamt gingen seit Mitte Februar weltweit nur sieben Freundschaftsspiele in die Wertung ein. Die meisten Rangverschiebungen ergeben sich deshalb aus der Abwertung länger zurückliegender Spiele.

Die FIFA-Weltrangliste von Donnerstag, 12.3.2015:

Nächste Veröffentlichung am 9. April

FIFA-Weltrangliste