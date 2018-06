Baden (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft tritt wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Kanada (6. Juni bis 5. Juli) zu einem Länderspiel gegen Gastgeber Schweiz an. Der Test gegen das Team der deutschen Trainerin Martina Voss-Tecklenburg findet am 27. Mai (17.00 Uhr) in Baden-Dättwil statt. Dies gab der Schweizerische Fußball-Verband (SFV) am Donnerstag bekannt.

Es wird auf Kunstrasen gespielt, da die 24 Teilnehmer erstmals in der Geschichte bei einer WM-Endrunde auf diesem Untergrund antreten werden. Für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beginnt die heiße Phase der Vorbereitung am 18. Mai, zuvor geht es noch in einem Länderspiel gegen Brasilien (8. April).

Bei der WM spielt die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid in der Vorrunde gegen die Elfenbeinküste (7. Juni), Norwegen (11. Juni) und Thailand (15. Juni).