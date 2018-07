Augsburg (SID) - Der Augsburger Bundesliga-Profi Raul Bobadilla ist erstmals für die Nationalmannschaft Paraguays nominiert worden. "Ich freue mich und bin dem FCA und meinen Teamkollegen dankbar, denn ohne unsere tolle Entwicklung wäre das nicht möglich gewesen", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler.

Bobadilla war 2013 vom FC Basel nach Augsburg gewechselt. In dieser Saison erzielte er in 23 Spielen sieben Tore und machte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Bobadilla hat neben paraguayischen auch argentinische Wurzeln.

Paraguay spielt am 26. März in Costa Rica. Fünf Tage später steht ein Länderspiel gegen Mexiko in Kansas/City/USA auf dem Programm.