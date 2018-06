Berlin (SID) - Hertha BSC sieht trotz der Schalke-Gala bei Real Madrid gute Chancen auf einen Heimsieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Königsblauen. "Schalke hat offensiv sehr gut gespielt und am Ende den Sieg verdient gehabt", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Donnerstag: "Aber Bundesliga ist etwas andere als Champions League. Wir wollen selbst Angriffe kreieren und das Siegtor schießen."

Torhüter Thomas Kraft hat seine Gehirnerschütterung aus dem Spiel beim VfB Stuttgart (0:0) überwunden und ist ebenso einsatzbereit wie Mittelfeldspieler Tolga Cigerci, der beim Training etwas kürzer getreten ist. Ein Fragezeichen steht noch hinter Innenverteidiger John Anthony Brooks (Oberschenkelprobleme).