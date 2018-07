Rom (SID) - Miroslav Kloses Klub Lazio Rom will sich laut Medienberichten in Italien mit Spielern aus der Fußball-Bundesliga verstärken. Auf der Wunschliste des Hauptstadtklubs stehen laut Corriere dello Sport unter anderem der Wolfsburger Torjäger Bas Dost, der Dortmunder Ciro Immobile und Nachwuchsmann Timo Werner vom VfB Stuttgart.

Als mögliche Ablöse für den 19-jährigen Werner sind zehn Millionen Euro im Gespräch. Kloses Zukunft im Dress von Lazio ist derweil noch offen. Der 36 Jahre alte WM-Rekord-Torschütze will am Saisonende bekannt geben, ob er für eine weitere Saison in Rom bleibt. Das Recht auf eine einjährige Vertragsverlängerung hat sich Klose aufgrund seiner mehr als 20 Einsätze in der laufenden Serie-A-Saison bereits erworben.