München (SID) - Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen auf die angeschlagenen Superstars Franck Ribéry und Arjen Robben verzichten. Beide verletzten sich am Mittwoch beim 7:0 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Schachtjor Donezk leicht und müssen pausieren. Bereits am Montag sollen sie wieder mit der Mannschaft trainieren.

Ribéry (31) habe eine Stauchung mit Stressreaktion im rechten Sprunggelenk erlitten, teilte der Rekordmeister nach einer Untersuchung bei Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt am Donnerstag mit. Der Franzose war gegen Donezk in der 59. Minute ausgewechselt worden.

Für Arjen Robben war bereits nach 19 Minuten Schluss gewesen. Der Niederländer (31) hatte sich einen Nerv im Rücken eingeklemmt. Die Probleme hatten in den linken Oberschenkel ausgestrahlt.

Erfreuliche Nachrichten gab es derweil von Thiago. Der Spanier, der wegen einer Knieverletzung seit fast einem Jahr pausieren muss, absolvierte am Donnerstag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Ende des Monats soll der 23-Jährige wieder zur Verfügung stehen. Der lange verletzte Kapitän Philipp Lahm hatte bereits gegen Donezk wieder im Kader gestanden.