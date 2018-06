Genf (dpa) - Die Ebola-Epidemie hat in den drei am schwersten betroffenen Ländern Guinea, Sierra Leone und Liberia mittlerweile mehr als 10 000 Menschenleben gekostet. Das geht aus der Ebola-Statistik der Weltgesundheitsorganisation hervor. Ungeachtet des Überschreitens der 10 000-Grenze ist die Epidemie aber weiter rückläufig. Insgesamt sind derzeit laut WHO noch 24 350 Menschen an Ebola erkrankt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.