London (AFP) Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Staatschef François Hollande hat auch der britische Regierungschef David Cameron eine Einladung zur Teilnahme an der Feier zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Moskau ausgeschlagen. Eine Teilnahme Camerons an den Feierlichkeiten sei nicht geplant, erklärte eine Sprecherin am Donnerstag unter Verweis auf die Spannungen zwischen dem Westen und Russland angesichts des Ukraine-Konflikts. Es werde noch geprüft, wer Großbritannien bei der Feier am 9. Mai vertreten werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.