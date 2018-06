Teheran (AFP) Der Iran wird sich bei den Atomverhandlungen mit den USA nach Worten seines geistlichen Oberhaupts nicht von Washington betrügen lassen. Der Brief von 47 republikanischen US-Senatoren an Teheran zeige "die extreme Dekadenz" des politischen Systems in den USA, sagte Ayatollah Ali Chamenei laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Isna vom Donnerstag. Die iranischen Behörden wüssten zu verhindern, dass ein Abkommen später von den USA gebrochen werde, sagte Chamenei, der bei politischen Entscheidungen im Iran das letzte Wort hat.

