Dublin (AFP) Das irische Parlament hat eine Gesetzeslücke wieder geschlossen, durch die vorübergehend der Besitz unzähliger Drogen wie Ecstasy und Crystal Meth legal geworden war. Nachdem am späten Dienstagabend das Unterhaus in einer rasch einberufenen Sitzung den neuen Text angenommen hatte, stimmte am Mittwoch auch das Oberhaus zu und Präsident Michael Higgins setzte am späten Abend seine Unterschrift unter das Gesetz. Es soll am Donnerstag in Kraft treten.

