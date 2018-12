Jerusalem (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Donnerstag seine mögliche Abwahl bei den Parlamentswahlen am kommenden Dienstag eingeräumt. Zugleich warnte er, sein potenzieller Nachfolger Jizchak Herzog von der Arbeitspartei werde "an allen außenpolitischen Fronten" kapitulieren. "Die Sicherheit des Landes ist in großer Gefahr, weil unsere Wahlniederlage jetzt eine reelle Möglichkeit ist", erklärte Netanjahu in einem Interview mit der Tageszeitung "Jerusalem Post", die fünf Tage vor den Knessetwahlen Auszüge daraus veröffentlichte.

