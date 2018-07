Berlin (dpa) - Der Internationale Währungsfonds will der Ukraine mit weiteren 17,5 Milliarden Dollar unter die Arme greifen. Das neue Hilfspaket sei beschlossen, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde in Berlin. Das Vier-Jahres-Programm werde dabei helfen, die wirtschaftliche Lage in der Ukraine umgehend zu stabilisieren. Gleichzeitig würden in der Ukraine Reformen auf den Weg gebracht, um die Lage zu verbessern. Insgesamt strebt die internationale Staatengemeinschaft ein Hilfspaket von gut 40 Milliarden Dollar an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.