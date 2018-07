Stuttgart (dpa) - Der Einsatz einer Spezialeinheit in der Stuttgarter Innenstadt ist am Abend eskaliert. Ein Beamter und zwei mutmaßliche Kriminelle wurden schwer verletzt. Nach dpa-Informationen handelte es sich um eine Aktion gegen Drogendealer. Ein Spezialkommando wollte die Männer festnehmen und stoppte deren Auto an einer Kreuzung. Die Beamten waren dabei, das Auto zu umstellen, als der Einsatz aus dem Ruder geriet: Die Verdächtigen überfuhren einen Beamten. Die Einsatzkräfte aus Göppingen feuerten daraufhin auf den Kleinwagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.