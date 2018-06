London (dpa) - Echter Adel trifft Fernseh-Adel: Herzogin Kate hat Darsteller und Crewmitglieder der preisgekrönten Fernsehserie "Downton Abbey" besucht. Die schwangere Frau von Prinz William traf in den Ealing Studios in London Make-up-Artisten und Kostümdesigner und schaute bei Dreharbeiten zur sechsten Staffel zu. "Downton Abbey" erzählt von einer englischen Adelsfamilie und ihren Angestellten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Deutschland läuft die Serie unter anderem im ZDF.

