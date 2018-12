New York (dpa) - Die israelische laufstegschönheit Bar Refaeli (29) und ihr Freund, der Geschäftsmann Adi Ezra (40), haben sich verlobt. Das bestätigte Refaelis Sprecher am Mittwoch den US-Promiportalen "Us Weekly" und "People.com".

Israelische Medien hatten zuvor über die Verlobung der beiden berichtet. Refaeli postete ein Foto auf Instagram, das ein eingerahmtes Bild des sich küssenden Paares am Strand zeigt. Dazu schrieb sie: "Liebe".

Die israelische Schönheit war jahrelang mit dem Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (40) liiert. 2011 trennten sich ihre Wege. Ihren Verlobten soll sie Medienberichten zufolge seit zwei Jahren kennen. Er habe ihr den Antrag vergangene Woche im gemeinsamen Karibik-Urlaub gemacht, berichtete das israelische Blatt "Israel Hayom".