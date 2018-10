Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Jim Parsons hat jetzt einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. Der Star aus der Fernsehserie "The Big Bang Theory" kam zur Enthüllung der Plakette. Er posierte mit seiner Mutter Judy und seinem langjährigen Partner Todd Spiewak. Mitgebracht hatte er aber auch andere Schauspieler aus der Serie. Der Emmy- und Golden-Globe-Preisträger Parsons spielt in Sitcom den Physiker Sheldon Cooper.

