Los Angeles (dpa) - Der Plagiatsprozess gegen Pharrell Williams und Robin Thicke geht wohl eine neue Runde. Ihr Anwalt will das Urteil anfechten. Entsprechend äußerte sich der Jurist gegenüber dem US-Fernsehsender Fox Business. Ein Gericht in Los Angeles hatte eine Millionenstrafe verhängt, weil Williams und Thicke Teile ihres Songs "Blurred Lines" abgekupfert haben sollen. Die Popstars müssen dem Urteil zufolge rund 7,3 Millionen Dollar an die Familie des 1984 verstorbenen Soulsängers Marvin Gaye zahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.