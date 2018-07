Moskau (dpa) - Nach mehr als fünf Monaten im All sind drei ISS-Besatzungsmitglieder zur Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit den Russen Alexander Samokutjajew und Jelena Serowa sowie dem US-Amerikaner Barry Wilmore landete in der Steppe von Kasachstan. Die drei haben für ihren Rückweg von der Internationalen Raumstation nur rund dreieinhalb Stunden gebraucht. Auf dem Außenposten der Menschheit in rund 440 Kilometern Höhe arbeiten nun noch drei Astronauten.

