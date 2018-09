Moskau (AFP) Bei einem Großbrand in einem Einkaufszentrum in der autonomen russischen Republik Tatarstan sind mindestens fünf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die Behörden befürchteten am Donnerstag, dass die Zahl der Opfer des Brandes in Kasan noch weitaus höher liegen könne. Bis zu 25 weitere Tote könnten in den Trümmern liegen, teilte das Katastrophenschutzministerium am Donnerstag mit. Die Nachrichtenagentur TASS berichtete unter Berufung auf die Polizei von mindestens 55 Verletzten. Rund 650 Menschen seien gerettet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.