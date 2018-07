Moskau (AFP) Der gedruckten Ausgabe der regierungskritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" droht aus finanziellen Gründen das Aus. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die Papierausgabe nach den russischen Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 9. Mai eingestellt werde, sagte Chefredakteur Dmitri Muratow am Donnerstag in einem Interview mit dem oppositionellen Fernsehsender Doschd.

