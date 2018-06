Moskau (AFP) Der Vorsitzende des russischen Menschenrechtsrat, Michail Fedotow, will den Hauptverdächtigen im Fall des ermordeten Kreml-Kritikers Boris Nemzow im Gefängnis besuchen. Er wolle den Tschetschenen Saur Dadajew am Freitag im Gefängnis Lefortowo treffen, sagte Fedotow am Donnerstag n in Moskau. Er warte noch auf die Erlaubnis des Ermittlungskomitees. Ein Mitglied des im Kreml angesiedelten Menschenrechtsrats, Andrej Babuschkin, hatte am Mittwoch nach einem Besuch bei dem Verdächtigen gesagt, Dadajew habe ihm versichert, er sei unschuldig. Sein Geständnis sei womöglich unter Folter erpresst worden.

