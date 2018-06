Moskau (AFP) In einem entlegenen Gebiet in Sibirien entdeckte Riesenkrater wurden wahrscheinlich nicht durch Meteoriten oder gar Außerirdische verursacht, sondern durch den Klimawandel. Im hohen Norden Russlands seien mittlerweile bereits sieben solcher Reisenkrater identifiziert worden, sagte der Vize-Chef des Öl- und Gas-Forschungsinstituts der Russischen Akademie der Wissenschaften, Wasili Bogojawlenski, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Tatsächlich gebe es aber vermutlich "zahlreiche mehr". Entstanden seien die Löcher wahrscheinlich durch das Abschmelzen von unterirdischem Permafrost infolge des Klimawandels.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.