Mogadischu (AFP) Die islamistische Schebab-Miliz in Somalia hat in der Stadt Baidoa im Süden des Landes den Sitz der Regionalregierung sowie die UN-Vertretung und weitere Einrichtungen angegriffen. Ein äthiopischer Soldat der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (Amisom) sei bei den Kämpfen getötet worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte in Baidoa. Die Islamisten attackierten außerdem den Flughafen und das Amisom-Hauptquartier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.