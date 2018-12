Hamburg (SID) - Rana Tokmak vom TV Wattenscheid soll als neue Kapitänin die Gymnastik-Gruppe des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro führen. Die 18-Jährige tritt damit die Nachfolge von Sara Radman an. Qualifizieren für die Sommerspiele in Brasilien kann sich das DTB-Quintett bei den Weltmeisterschaften vom 7. bis 13. September in Stuttgart.gy