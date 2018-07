Beirut (AFP) Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind im Nordosten Syriens weiter auf die strategisch wichtige Stadt Tall Tamer vorgerückt. Der IS habe das Dorf Tal Nasri eingenommen und sei damit nur noch 500 Meter von Tall Tamer entfernt, teilte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Donnerstag mit. In der Schlacht um Tall Tamer in der Provinz Hassaka starben nach seinen Angaben 22 kurdische Kämpfer und 18 IS-Dschihadisten.

