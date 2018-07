Kiew (AFP) Die Ukraine hat Gespräche mit ihren internationalen Gläubigern über eine Umstrukturierung ihrer Schulden angekündigt. Die Verhandlungen sollten bereits am Freitag beginnen, sagte die Sprecherin von Finanzministerin Natalie Jaresko am Donnerstag in Kiew. Ziel sei es, "den Druck auf den Haushalt" durch die Schuldenlast zu verringern. "Wir werden morgen mit den Gesprächen beginnen." Um welche Verbindlichkeiten es genau gehen soll, sagte die Sprecherin nicht.

