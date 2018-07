Washington (AFP) Bei einer Demonstration in der US-Kleinstadt Ferguson sind einem Medienbericht zufolge in der Nacht zum Donnerstag zwei Polizisten angeschossen worden. Wie schwer die Beamten verletzt wurden, war laut einem Bericht der Zeitung "St. Louis Post-Dispatch" zunächst unklar. Wie die Zeitung unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, fielen bei Protesten vor der Polizeiwache in Ferguson im Bundesstaat Missouri zwei bis vier Schüsse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.