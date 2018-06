Miami (AFP) Nach sechs Monaten im All sind zwei russische Kosmonauten und ein US-Astronaut am Donnerstag wieder auf der Erde gelandet. Die Sojus-Kapsel mit den Raumfahrern an Bord landete nach Sonnenaufgang im verschneiten Kasachstan, wie die US-Weltraumbehörde Nasa mitteilte. Die Russin Jelena Serowa, ihr Kosmonautenkollege Alexander Samokutajew und der US-Astronaut Barry Wilmore hatten 167 Tage im All verbracht und in der Zeit mehr als 112 Millionen Kilometer zurückgelegt.

