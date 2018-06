New York (AFP) Slipknot-Gitarrist Mick Thomson ist bei einem Streit mit seinem Bruder verletzt worden. Der Leadgitarrist der Metal-Band aus den USA erlitt bei der Auseinandersetzung am Mittwoch Stichverletzungen am Hinterkopf, wie die Polizei mitteilte. Polizisten wurden am frühen Morgen zu einem Haus in Clive, einem Vorort von Des Moines im Bundesstaat Iowa, gerufen, wo Thomson mit seinem Bruder kämpfte. Die Streithähne seien offenbar betrunken gewesen und hätten sich vor der Tür weiter geprügelt.

