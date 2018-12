Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Jim Parsons, bekannt als eigenwilliger Physiker aus der Erfolgsserie "The Big Bang Theory", ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. Der 41-Jährige kam am Mittwoch mit einigen seiner Serienpartner, den Produzenten der Serie und seinem Lebensgefährten Todd Spiewak zur Enthüllung des Sterns. Er dankte seiner Familie für die Unterstützung - das sei der "Hauptgrund" für seine Schauspielkarriere.

