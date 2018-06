Washington (AFP) Die USA schieben einen früheren salvadorianischen Verteidigungsminister wegen mutmaßlicher schwerer Menschenrechtsverletzungen nach El Salvador ab. Der Berufungsausschuss der US-Einwanderungsbehörde lehnte die Berufung von Carlos Eugenio Vides Casanova gegen seine Ausweisung am Mittwoch ab. Ihm wird vorgeworfen, während des Bürgerkriegs in seinem Land von 1980 bis 1992 an Folter und Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren "beteiligt" gewesen zu sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.