San Antonio (SID) - Rückschlag für Meister San Antonio Spurs bei der Gala von Clevelands Kyrie Irving: Nach sechs Siegen in Folge unterlagen die Texaner in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den Cleveland Cavaliers 125:128 nach Verlängerung. Die Texaner (40:24 Siege) bleiben damit für die Dallas Mavericks von Superstar Dirk Nowitzki (41:25) im Ringen um Position sechs in der Western Conference in Schlagdistanz.

Mann des Tages war Clevelands Irving, der mit seinem persönlichen Karriere-Bestwert von 57 Zählern selbst Superstar LeBron James (31 Punkte) deutlich in den Schatten stellte. Elf Zähler verbuchte der 22 Jahre alte Guard dabei allein in der Verlängerung.

Durch den 42. Saisonsieg bleiben die Cavs in der Eastern Conference Zweiter hinter den bereits für die Play-offs qualifizierten Atlanta Hawks von Nationalspieler Dennis Schröder.