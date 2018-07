London (dpa) - Ein Brand in einem beliebten Theater im Südwesten Londons hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Warum das Feuer im Battersea Art Centre ausbrach, war zunächst offen. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz und der Rauch kilometerweit sichtbar. Verletzt wurde niemand. Per Twitter forderte die Feuerwehr Anwohner auf, die Fenster geschlossen zu halten. Das Theater ist in einem denkmalgeschützten ehemaligen Rathaus aus dem Jahr 1893 untergebracht und dient auch als Kulturzentrum.

